Detenen un home per matar la seva exparella a Burgos

Un home va ser detingut durant la nit de diumenge a Burgos després de matar la seva exparella, Silvia PM, de 34 anys, amb una brutal pallissa. L'home tenia en vigor una ordre d'allunyament de la jove. La víctima va morir a l'Hospital Universitari de Burgos (HUBU), fins on va ser traslladada després de patir una pallissa a mans de la seva exparella, convertint-se en la víctima número 11 per violència de gènere en el que portem d'any a Espanya.

La mort de la dona va motivar reaccions de condemna com la de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i del Govern autonòmic, així com de diferents col·lectius i organitzacions socials i polítiques.

Els fets es van produir a la nit de dissabte quan la víctima i l'ara detingut van coincidir en una zona del centre de la ciutat i per causes que encara s'estan investigant l'home va propinar una brutal pallissa a Silvia PM, els crits de la qual van alertar un veí, que va ser qui va avisar la policia, que va acudir al lloc dels fets i va portar la dona a l'hospital, sense que poguessin fer res per salvar-li la vida.

El funeral es farà avui al matí.