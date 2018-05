Indignació al món judicial per les crítiques de Catalá a un magistrat del cas 'La Manada'

Les quatre associacions judicials van titllar d'«irresponsables» i «intolerables» les declaracions del ministre de Justícia, Rafael Catalá, en què va assegurar que el jutge que va dictar el vot particular en el cas de La Manada, Ricardo Martínez , té algun «problema singular» i que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) hauria d'haver d'actuar preventivament. Des de Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD), el seu president, Ignacio González, va explicar que no es pot generar ombra de dubte en els jutges que exerceixen la seva funció i que si coneixia l'existència real d'aquest problema el que hauria d'haver fet és posar-ho en coneixement de l'òrgan de govern de jutges.

En la mateixa línia es va pronunciar el portaveu de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, que li va retreure al ministre que atribueixi passivitat al CGPJ en el control dels jutges. «Hauria de ser més prudent a l'hora de llançar aquest tipus de judicis de valor subliminals perquè, entre altres coses, no és competència del Ministeri de Justícia», va apuntar.

Catalá va assegurar que al Tribunal Superior de Justícia de Navarra i els professionals de la justícia a la comunitat autònoma en general, «tots saben» que el jutge González té «algun problema singular» i va opinar que el Consell General del Poder Judicial hauria d'haver actuat «preventivament».

«Em sorprèn, sobretot entre els membres de la carrera que coneixen el cas, que quan tothom sap que alguna persona té algun problema i té una situació singular, el Consell no actuï i després es produeixin resultats singulars. Això es podria haver evitat», va assenyalar. Catalá va admetre que no coneix aquest jutge personalment, però va insistir que «tots ho saben». «Hi ha 5.400 jutges magnífics professionals però com en totes les corporacions, hi ha algunes persones que tenen dificultats», va assenyalar.

El vocal del Consell General del Poder Judicial José María Macías va assegurar que no li consta que el jutge discrepant de la sentència de La Manada tingui «algun problema singular», tal com va dir el ministre de Justícia, al qual va demanar que aclareixi aquesta informació. «Nosaltres no ho sabem, però des del CGPJ ens agradaria molt saber quins són aquests que ho saben», va destacar Macías, tot afirmant que l'obligació del ministre és col·laborar amb el «bon funcionament de la Justícia i amb el Consell».

Macías no va voler valorar la sentència del judici de La Manada, que ha llegit amb «molt deteniment», i va destacar que cap dels tres magistrats que van integrar el tribunal de l'Audiència Provincial de Navarra han sol·licitat empara o que no s'hagi formulat cap queixa contra la sentència. «En el cas que s'arribés a formular alguna queixa, examinaríem si té a veure o no amb l'exercici de la jurisdicció o si s'han extralimitat en aquest exercici», va asseverar.

Petició de dimissió

La portaveu adjunta d'Units Podem al Congrés, Ione Belarra, va demanar la dimissió de Catalá. «Catalá és un ministre que ja està reprovat pel Congrés i que hauria d'haver dimitit fa molt de temps per protegir els seus amics corruptes i nomenar un fiscal anticorrupció que bàsicament el que feia era ser corrupte», va afirmar Belarra.

Paral·lelament, la portaveu del Grup Socialista al Congrés, Margarita Robles, considera que el Consell General del Poder Judicial també hauria d'haver acctuat davant el retard del tribunal a l'hora d'emetre la controvertida sentència del cas de La Manada i davant el vot particular del jutge Ricardo González, en què segons la seva opinió s'ofèn la víctima.