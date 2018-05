El jutge que va signar el vot particular de la sentència de La Manada, Ricardo González, va ser sancionat fins a en quatre ocasions per retards en les seves resolucions entre finals dels anys noranta i principis dels 2000, quan era titular del Jutjat d'Instrucció número 6 de Bilbao. Les sancions imposades a González van sumar més de 350.000 pessetes de multa i una d'elles, de l'any 2003, va suposar la suspensió per un període de sis mesos.