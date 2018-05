L'exactriu porno Stormy Daniels demanda Trump per difamació

L'exactriu porno Stephanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels, va presentar una demanda per difamació contra el president nord-americà, Donald Trump, per un missatge publicat a Twitter en què hauria qüestionat la seva honradesa. Daniels va presentar una demanda davant un tribunal federal de Manhattan per un missatge del 18 d'abril publicat en resposta a un retrat dibuixat de l'home que suposadament va amenaçar Daniels el 2011 perquè no revelés que va mantenir relacions amb Trump. «Un dibuix realitzat anys després d'un home que no existeix. Una completa estafa prenent per babaus els mitjans falsaris (però ho sabien!)», va publicar Trump.

L'exactriu porno va assegurar que va mantenir relacions sexuals amb Donald Trump l'any 2006 i que cinc anys més tard, després que contactés amb una revista per parlar d'aquest tema, un home se li va apropar en un aparcament per amenaçar-la.

L'advocat del president dels Estats Units, Michael Cohen, va pagar 130.000 dòlars a Stormy Daniels unes setmanes abans de les eleccions de 2016 a canvi d'un compromís de confidencialitat, un pagament reconegut pel propi Cohen.