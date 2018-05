La ministra britànica d'Interior presenta la seva dimissió

La ministra d'Interior britànica, Amber Rudd, va presentar la seva dimissió després de conèixer-se que va plantejar quotes de deportació d'estrangers. Diumenge el diari The Guardian va publicar una carta en la qual Rudd informava a la primera ministra, Theresa May, de la seva intenció de deportar un 10% més d'immigrants il·legals «en els propers anys», un objectiu «ambiciós però assolible». A la tarda de diumenge, Rudd va telefonar May per informar-la de la seva decisió de renunciar al càrrec després de les crítiques i peticions de dimissió de l'oposició.

May va nomenar com a nou ministre d'Interior Sajid Javid, qui fins ara era ministre de Comunitats i Govern Local i que va liderar en el passat els ministeris de Cultura i Empresa sota govern de David Cameron. Paral·lelament, la cartera que abandona Javid serà encapçalada per James Brokenshire, qui va ser secretari per a Irlanda del Nord.