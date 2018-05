El Moviment 5 Estrelles demana nous comicis a Itàlia

El líder del Moviment 5 Estrelles, Luigi di Maio, va reclamar la convocatòria de noves eleccions parlamentàries després de no haver aconseguit arribar a un acord per formar govern després dels comicis del 4 de març, en els quals la seva formació va ser la força més votada. «En aquest punt, per a mi no hi ha altra solució, cal tornar a celebrar eleccions com més aviat millor», va assegurar el líder del Moviment 5 Estrelles, en un missatge publicat al seu perfil de la xarxa social Facebook.

Després d'assenyalar que la decisió de convocar eleccions correspon «òbviament» al president d'Itàlia, Sergio Mattarella, Di Maio va explicar que els mateixos partits que parlen d'incorporar una segona volta a la llei electoral tenen ara l'oportunitat de celebrar-la amb aquesta nova convocatòria a les urnes. «Li demano a Salvini», va dir, en referència al líder de la Lliga, Matteo Salvini, que «anem junts a demanar que hem de votar i fem finalment aquesta segona volta al juny, tenint en compte que els partits tenen una gran por al canvi».