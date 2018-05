Trump proposa que la reunió amb Kim se celebri a la frontera entre les dues Corees

El president dels Estats Units, Donald Trump, va afirmar que s'estudien «nombrosos països» com a possible escenari de la seva esperada reunió amb el dirigent de Corea del Nord, Kim Jong-un, i va plantejar la possibilitat que aquesta trobada tingui lloc a la frontera entre les dues Corees. «La Casa de la Pau o la Casa de la Llibertat, a la frontera entre Corea del Nord i Corea del Sud seria un lloc més representatiu i important que un tercer país? Només ho pregunto!», va publicar Trump al seu compte oficial de Twitter.

Fonts de l'Administració nord-americana van apuntar diumenge Mongòlia i Singapur com les dues localitzacions més probables per a la trobada. Trump va afirmar la setmana passada que s'estudiaven fins a quatre dates i cinc llocs per a aquesta esperada cita, que en principi tindrà lloc a finals de maig o principis de juny.

Paral·lelament, el ministre d'Afers Exteriors de la Xina, Wang Yi, visitarà Corea del Nord aquesta setmana. La visita està prevista per a demà i dijous, tal com va assenyalar el ministeri en un comunicat publicat a la seva pàgina web. La visita tindrà lloc una setmana després que el líder nord-coreà i el president de Corea del Sud, Moon Jae In, mantinguessin una trobada històrica divendres passat a la localitat fronterera de Panmunjom en la qual es van comprometre a impulsar la «completa desnuclearització» de la península de Corea i a signar un tractat per consolidar una pau «permanent i duradora».

Per part seva, el president de Corea del Sud considera que el seu homòleg dels Estats Units «hauria de guanyar el premi Nobel de la Pau» pels seus esforços per reduir les tensions a la península de Corea i aconseguir la desnuclearització. «Només ens cal la pau», va dir Moon davant el seu Govern, segons un portaveu de la seva oficina, que va revelar el suport del mandatari sud-coreà al seu aliat nord-americà per al prestigiós guardó.

Si aconseguís el Nobel, Trump se sumaria a la llista de presidents dels Estats Units a obtenir-lo. El 2009, el seu predecessor, Barack Obama, va ser reconegut amb el premi menys de dos anys després d'arribar a la Casa Blanca i es va convertir en el primer president en exercici a aconseguir-lo des Woodrow Wilson el 1919.



Unificació de la zona horària

Les autoritats de Corea del Nord van informar que tenen previst unificar la seva zona horària amb la de Corea del Sud el proper dissabte en un intent per impulsar la reconciliació i la integració de les dues Corees. La mesura va ser proposada pel líder de Corea del Nord durant la cimera celebrada divendres. Pyongyang va decidir retardar 30 minuts l'hora estàndard a l'agost de l'any 2015 en un intent per eliminar el que considerava un vestigi del règim colonial japonès de la península coreana.

Segons Kim, es tracta del «primer pas pràctic per a la reconciliació i unitat nacionals». El líder de Corea del Nord va explicar que es va adonar de la importància d'unificar les zones horàries durant la cimera, quan es va fixar en dos rellotges que marcaven hores diferents i va veure que no tenia cap sentit.