Un violador reincident mata una nena de 13 anys a França

El brutal assassinat d'una nena de 13 anys ha generat una onada d'indignació a França, ja que el presumpte autor és un violador reincident ja condemnat el 1996 per la violació d'una menor de 15 anys. La preadolescent Angélique Six es trobava desapareguda des del 25 d'abril a la localitat de Wambrechies.

L'assassí confés, un home de 45 anys i pare de dos fills, podria ser condemnat a cadena perpètua a causa de les acusacions de segrest, violació i assassinat d'un menor de 15 anys. Después de ser forçada a realitzar pràctiques sexuals, Angélique va ser «estrangulada» pel sospitós, qui havia pres píndoles per a l'erecció i begut cervesa unes hores abans. L'individu treballava com a conductor per a una empresa d'autobusos.