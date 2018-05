Almenys 19 ferits lleus per perdigons en una festa a Toledo

Almenys 19 persones van resultar ferides de caràcter lleu, la majoria d'elles per perdigonades i la resta per contusions, a Lominchar (Toledo) durant un incident ocorregut en una plaça del municipi on hi havia instal·lada una disco mòbil amb motiu de les festes del Santíssim Crist de la Vera Creu. Els incidents es van produir cap a les cinc de la matinada, quan un individu va arribar amb una arma a la plaça on s'estava celebrant aquesta activitat i va disparar dos trets a terra. En aquell moment, els perdigons van rebotar i van ferir diverses persones, segons va explicar l'alcalde de Lominchar, Pablo Fontelos.

El primer edil va assenyalar que aquesta persona va ser arrestada en el mateix moment dels fets perquè hi havia agents de la Guàrdia Civil a menys de quatre metres d'ell i el van reduir ràpidament. En principi, segons Fontelos, no hi ha motius aparents per explicar el que ha passat. L'Ajuntament, en solidaritat amb les persones ferides, va decidir suspendre els actes previstos del programa de festes.

Un total de sis ferits es van desplaçar fins al centre sanitari pels seus propis mitjans.