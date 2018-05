Àudios de 'La Manada': "Prefereixo follar-nos a una noia grossa entre els cinc que a una jo sol"

Antena 3 i Telecinco han revelat aquest dimecres àudios del WhatsApp enviats pels membres de 'La Manada' abans i després d'abusar sexualment d'una jove a Pamplona. En els enregistraments, els cinc joves condemnats parlen sobre les seves intencions aquella nit i comenten posteriorment les seves actituds durant els abusos provats per un tribunal.



Els membres de 'La Manada' reconeixien en els àudios que aquest dia anaven drogats. "Vaya vacilón tengo Churra", asseguren en una de les gravacions que s'ha destapat en el programa d'Antena 3 'Espejo Público'.



En un altre àudio, el grup revela que buscava una dona per tenir sexe grupal. "Quillo, en veritat follar-nos a una bona noia grossa entre els cinc a San Fermín seria apoteòsic, prefereixo follar-nos a una grossa entre els cinc que a un cogombre de tia ja sol", assegura una de les veus.







L'advocat de quatre dels cinc membres de 'La Manada', Agustín Martínez Becerra, ha admès que les paraules són de "baixa catadura moral", però ha defensat que no parla de "violar" a una dona.



'El programa de Ana Rosa', de Telecinco, també ha revelat altres enregistraments de les seves converses. En una d'elles, els joves parlen amb la víctima, quan encara estan junts al carrer: "Vaya como te lo estás pasando Churra, esto no tiene límites". I fins i tot en una altra demanen a la jove que parli per ells, al que ella respon amb un "Happy!".





VIDEO | En exclusiva: Las notas de audio de ´La Manada´ tras abusar de la joven https://t.co/qJDjRCGRbr #PolémicaManadaAR pic.twitter.com/GSd9ZfNRXj — El programa de AR (@elprogramadear) May 2, 2018

Altres àudios destapats per Telecinco són posteriors als abusos. En ells, algú del grup descriu l'actitud de José Ángel Peça amb la víctima: "Els notes aquí embolicats amb la tia i ell aquí ficant mà per tot arreu, amb la cara que se li posa de calentón, que li és igual fer per una banda a un amic per tal de ficar mà ell ", es pot escoltar en un dels àudios.En un altre, s'aprofundeix en la mateixa idea sobre un dels condemnats. "Quan està així amb una tia o alguna cosa que ell veu que té possibilitats de follar, es posa súper sortit eh? I súper fastigós el cabró, és com un malalt, se li canvia fins a la cara, els ulls així tots oberts .. . Sembla que està veient un expositor de pollastres rostits ", assegura un dels membres del grup.Antics àudiosAquests àudios s'uneixen als comentaris enviats al grup ja publicats per diferents mitjans. "Follándonos a una entre els cinc. Puta passada de viatge. Hi ha vídeo", és un dels que ja havia transcendit.