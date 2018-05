ETA anuncia per carta que "dissol" totes les seves estructures

L'organització terrorista ETA ha anunciat en una carta enviada a diverses organitzacions i agents bascos que "dissol" totes les seves estructures i tanca el seu "cicle històric i la seva funció".

El grup armat assegura que posa fi a un "conflicte" que no va començar "amb ETA i no acaba amb el final del recorregut d'ETA", segons ha avançat eldiario.es

Els terroristes responsabilitzen a Espanya i França d'allargar el final i d'haver "multiplicat el sofriment", encara que reconeix "el patiment generat com a conseqüència de la seva lluita".

D'aquesta manera, la banda terrorista avança el seu adéu dos dies abans d'un acte programat en una localitat del sud de França en què diversos agents planejaven escenificar o col·locar la pista d'aterratge de la dissolució de la banda.

"Per mitjà d'aquesta comunicació us volem donar a conèixer la decisió que Euskadi Ta Askatasuna acaba de prendre. ETA ha decidit donar per acabats seu cicle històric i la seva funció, donant fi al seu recorregut. Per tant, ETA s'ha dissolt completament totes les seves estructures i ha donat per acabada la seva iniciativa política ", assegura la carta.