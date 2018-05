La Fiscalia brasilera presenta nous càrrecs per corrupció contra Lula

La Fiscalia federal brasilera ha decidit presentar nous càrrecs per delictes de corrupció contra l'expresident del país Luiz Inácio Lula da Silva i l'actual líder del Partit dels Treballadors, Gleisi Hoffmann. Les autoritats de la Fiscalia al·leguen que Lula, juntament amb la senadora Gleisi Hoffmann van tenir accés a un fons que estava destinat als suborns per un total de 40 milions de dòlars l'any 2010 finançat per la constructora brasilera Odebrecht a canvi de decisions governamentals que beneficiarien aquesta important companyia.

També han estat acusats Antonio Palocci, ministre de Finances durant el Govern de Lula da Silva i que la setmana passada va signar un acord amb els fiscals, i Paulo Bernardo, que va ser ministre de Planificació de l'expresident. Antonio Palocci ha estat a la presó des de l'any 2016 i va ser declarat culpable en un llarg judici per corrupció que es va celebrar l'any passat.



Sis judicis contra Lula

Lula va ser empresonat el passat 7 d'abril i està complint una sentència de dotze anys per una condemna pel delicte de suborn. L'expresident ja s'enfronta a sis judicis. Hoffmann i Bernardo, el seu marit, també s'enfronten a un judici per separat en la investigació de corrupció Renta Jato, un impuls sense precedents contra la corrupció en la major economia d'Amèrica Llatina que ha vist com desenes de poderosos polítics i empresaris han estat empresonats.