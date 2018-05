Grups anarquistes provoquen disturbis al centre de París

La policia antiavalots francesa va haver d'utilitzar canons d'aigua i gas lacrimogen per contenir els disturbis iniciats per centenars d'integrants de grups anarquistes que van llançar còctels Molotov contra botigues i aparadors durant la commemoració anual de l'1 de maig, dia dels treballadors, a París. Les forces de seguretat van identificar els responsables com a membres dels anomenats «Black Blocs», els quals havien instat en els darrers dies a través de les xarxes socials a prendre els carrers durant la jornada d'ahir per convertir-la en un «dia revolucionari».

Aquesta convocatòria es va traduir en la presència de 1.200 integrants d'aquests grups, que van aparèixer al marge de la manifestació principal convocada pels sindicats, i que van destruir els aparadors de diversos negocis, entre ells un garatge Renault i un restaurant McDonalds en una carretera prop de l'estació d'Austerlitz, a l'est de París.

La policia va assenyalar en un comunicat que va ser recollit pel diari Le Figaro que almenys 200 d'aquests participants van ser detinguts temporalment. A l'hora de tancar aquesta edició es desconeixia quants d'ells van passar de forma completa a disposició judicial.

El ministre d'Interior, Gerard Collomb, va condemnar la violència que va ser generada per aquests manifestants, que van desfilar entre cançons antifeixistes, banderes soviètiques i nombroses pancartes contra el Govern.

La protesta d'aquest any dels «Black Blocs» són una mostra més de les enormes dificultats que viu l'actual Govern per negociar amb els sindicats alguns plans per liberalitzar les regulacions laborals. Per exemple, el personal ferroviari ha decidit començar tres mesos de vagues contínues a nivell de tot l'estat en una dura disputa sobre la revisió planificada de l'operadora estatal de ferrocarrils, l'SNCF.