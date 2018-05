Londres lamenta que una cambra «no escollida» vulgui bloquejar el Brexit

El ministre de Comerç del Regne Unit, Liam Fox, va lamentar que la Cambra dels Lords, que «no ha estat escollida» en uns comicis, condicioni la voluntat ciutadana pel que fa al procés de sortida de la Unió Europea, un dia després que aquest òrgan trenqués de nou la línia marcada pel Govern de Theresa May. La Cambra dels Lords va aprovar dilluns una esmena legislativa que dona l'última paraula sobre l'acord definitiu sobre el Brexit al Parlament, de manera que els legisladors podrien forçar el Govern britànic i la UE a tornar a la taula de negociacions o fins i tot paralitzar tot el procés.

«Ara tenim una cambra que no ha estat escollida intentant bloquejar la voluntat democràtica del poble britànic», va denunciar Fox, tot afegint que el que està en joc és «si es respectarà o no la voluntat del poble britànic, i així hauria de ser». L'esmena, però, encara pot ser anul·lada per la Cambra dels Comuns, on el Partit Conservador de May gaudeix d'una exigua majoria gràcies al suport del Partit Unionista Democràtic (DUP) d'Irlanda del Nord.

Per altra banda, una desena de diputats i senadors de la Comissió Mixta per a la UE viatjaran avui i demà al Camp de Gibraltar per analitzar amb alcaldes, empresaris i representants sindicals les conseqüències de la sortida de la UE del Regne Unit i, amb ell, de Gibraltar. El viatge acabarà amb una visita a la Reixa.

La Comissió Mixta per a la UE té constituïda una ponència sobre el Brexit que es reuneix a porta tancada i que va valorar cridar a comparèixer diferents alcaldes perquè expliquessin la seva visió del Brexit, però finalment ha decidit que els seus membres es desplacin per poder parlar amb més gent i en més profunditat, segons fonts implicades en l'organització del viatge.

La principal preocupació dels alcaldes del Camp són els treballadors transfronterers, uns 10.000 (dels quals al voltant de 4.000 són estrangers) que travessen cada dia la Reixa des de La Línia de la Concepción. El Govern assegura que la seva intenció és que la Reixa es mantingui com fins ara i també va explicar que el principi d'acord per a la sortida britànica els reconeix el manteniment del seu dret al treball, d'accés al mercat de treball, la igualtat de condicions de treball, el reconeixement de prestacions socials i la coordinació de condicions de la Seguretat Social.



Període de transició

Ara està per veure si Gibraltar s'inclou en el període de transició que començarà el 29 de març de 2019 i si podrà acollir-se als acords posteriors al Brexit que signaran Brussel·les i Londres. Tot això depèn del fet que el Regne Unit i Espanya arribin a un acord bilateral. No obstant això, els alcaldes de la zona insisteixen que el Brexit ja s'està notant en el Camp, perquè els que treballen a Gibraltar cobren els seus sous en lliures i la moneda britànica es va ensorrar l'endemà del referèndum.

Per conèixer la situació sobre el terreny, els diputats i senadors viatjaran avui a Algesires. La seva primera reunió serà a la Mancomunitat de Municipis del Camp de Gibraltar amb el delegat del Govern a Andalusia, Antonio Sanz; el subdelegat a Cadis, Agustín Muñoz; la presidenta de la Diputació de Cadis, Irene García; el president de la Mancomunitat, Luis Ángel Fernández i el subdelegat del Govern andalús al Camp, Àngel Gavino.