Moren almenys 60 persones en dos atemptats suïcides a Nigèria

Almenys 60 persones van morir en dos atacs suïcides amb explosius perpetrats en un mercat i una mesquita a la ciutat nigeriana de Mubi (nord-est), segons van assegurar fonts d'hospitals locals i testimonis al lloc dels fets. «Hem evacuat desenes de morts i ferits a l'hospital i les operacions d'evacuació continuen», va explicar un voluntari, Habu Saleh.

Ni la policia ni fonts oficials de l'estat d'Adamawa, on es troba Mubi, van emetre cap comunicat oficial. «La xifra de víctimes mortals podria augmentar perquè les evacuacions no han conclòs encara», va explicar una font mèdica de l'hospital. «Molts ferits es troben en situació crítica», va afegir aquesta font sota anonimat. Tot i que el personal de l'hospital havia estat convocat a una vaga, els funcionaris presents es van mobilitzar per atendre les víctimes.

Un testimoni presencial, Abdullahi Labaran, va explicar que el primer atacant va fer esclatar la seva càrrega enmig dels fidels que havien acudit durant el matí a la pregària de la mesquita, que està situada en un extrem del mercat. Cinc minuts abans de l'inici de la pregària es va produir la primera explosió, va explicar Labaran. El segon suïcida va detonar la seva càrrega quan la gent fugia d'aquesta tragèdia.



Una ciutat castigada

Mubi, que es troba situada a uns 200 quilòmetres de la capital de l'estat d'Adamawa, ha estat objecte de nombrosos atemptats del grup gihadista Boko Haram des de finals de 2014.