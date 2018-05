Netanyahu va traslladar el març a Trump que l'Iran fabrica armes nuclears

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va traslladar al president nord-americà, Donald Trump, durant una reunió que tots dos van mantenir el 5 de març a Washington, que té proves que demostrarien el desenvolupament d'armes nuclears per part de l'Iran, segons va explicar un responsable governamental israelià.

En aquesta trobada, Trump va acordar amb Netanyahu que el Govern d'Israel faria pública aquesta informació abans del 12 de maig, la data en la qual el mandatari nord-americà ha d'anunciar si els Estats Units es mantenen o no en l'acord nuclear signat el 2015 per l'Iran amb el grup 5+1 (Estats Units, Rússia, Xina, França, Regne Unit i Alemanya).

El primer ministre israelià va assegurar que té proves per demostrar que l'Iran estava desenvolupant armes nuclears abans de signar l'acord de 2015 pel qual es va comprometre a posar fre al seu programa atòmic a canvi de la retirada de les sancions internacionals.

Per part seva, els governs de França i el Regne Unit van considerar que les informacions revelades per Netanyahu reforcen la necessitat de preservar l'acord nuclear subscrit el 2015 per garantir que l'Iran no fabrica armament nuclear. El Ministeri d'Exteriors francès va afirmar que «pren nota» de les acusacions de Netanyahu, a l'espera d'estudiar-les «en detall». No obstant això, «en una primera anàlisi» va assenyalar que les acusacions de Netanyahu «confirmen» el que ja s'havia dit l'estiu de l'any 2002.