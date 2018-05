El Parlament Europeu debatrà sobre «La Manada» tot i l'oposició del PP

El Parlament Europeu celebrarà aquest dimecres a la tarda un debat sobre violència sexual i el cas de la sentència de 'La Manada', tot i l'oposició del PP. En una votació a Brussel·les, els eurodiputats han acceptat per 188 vots a favor, 135 en contra i 20 abstencions, debatre sobre "l'aplicació per part d'Espanya dels estàndards internacionals en matèria de violència sexual arran del recent cas de la Manada". El debat, que inclourà la participació del Consell Europeu i la Comissió, a més dels eurodiputats, ha rebut l'oposició del PP espanyol, que rebutjava que es pogués qüestionar, des de Brussel·les, una sentència judicial. "Els jutges estan sotmesos a l'imperi de la llei amb totes les garanties i segons la nostra constitució, com no podria ser d'una altra manera, i no es pot jutjar a un jutge en l'exercici de la seva funció", ha indicat el PP en un comunicat. Segons han advertit els eurodiputats populars, es pot debatre sobre violència sexual però "en cap cas posar en qüestió des del poder legislatiu al poder judicial" perquè això perjudicaria "la confiança en el sistema de justícia".