Trump posposa un mes la imposició d'aranzels a l'acer i l'alumini per a la UE

El president dels Estats Units, Donald Trump, va posposar un mes la imposició d'aranzels a l'acer i l'alumini als països de la Unió Europea (UE), Mèxic i Canadà; unes tarifes de les que va eximir indefinidament l'Argentina, Brasil i Austràlia, segons va anunciar la Casa Blanca. Els polèmics aranzels del 25% a l'acer i del 10% a l'alumini van entrar en vigor el 23 de març passat, però Trump va eximir temporalment alguns dels seus principals aliats per negociar acords comercials paral·lels per aconseguir una reducció en les importacions d'aquests productes.

Els països exempts dels aranzels van ser Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà, Corea del Sud, Mèxic i els membres de la Unió Europea (UE), als quals els Estats Units va donar de termini fins a la mitjanit per negociar aquests acords. Davant l'imminent venciment d'aquest termini, Trump va anunciar una pròrroga «final» d'altres 30 dies per negociar amb Mèxic, el Canadà i els membres de la Unió Europea.

També va anunciar «principis d'acord» amb l'Argentina, Austràlia i el Brasil per eximir definitivament aquests països de les imposicions metal·lúrgiques. I amb Corea del Sud, els Estats Units ja van anunciar a finals de març un altre «principi d'acord» que, segons va explicar la Casa Blanca, ara és «definitiu» perquè Seül redueixi al 70% el seu volum d'importacions d'acer a canvi de evitar els aranzels.



Protegir la seguretat nacional

En un comunicat, la Casa Blanca va afirmar que en les negociacions amb aquests països aliats busca «restringir les importacions, evitar el transbord i protegir la seguretat nacional». Washington no ha donat a conèixer encara els detalls dels acords amb l'Argentina, Brasil i Austràlia anunciats, que segons The New York Times es perfilaran en els propers 30 dies.