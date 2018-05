Unes 270 dones mortes al Regne Unit per errors en la programació de revisions

Fins a 270 dones haurien mort per càncer de mama a causa que un error informàtic de 2009 va afectar la programació de les revisions de 450.000 pacients, segons va revelar el ministre de Sanitat britànic, Jeremy Hunt. Entre 135 i 270 dones «podrien haver vist les seves vides escurçades com a conseqüència» d'un error pel qual no es van enviar les citacions per a les revisions, va explicar Hunt en una compareixença a la Cambra dels Comuns.

Aquestes xifres podrien ser considerablement menors, va explicar Hunt, però els models estadístics assenyalen que «és probable que certes persones d'aquest grup podrien estar vives avui si això no hagués passat».

L'error que va propiciar que no s'enviessin les cartes de recordatori per a les revisions a dones d'entre 68 i 71 anys de 2009 a 2018 podrien haver derivat en la no realització de 450.000 revisions, de manera que aquestes dones haurien perdut l'oportunitat de ser diagnosticades de forma precoç i per tant de rebre un tractament eficaç, segons el diari britànic The Guardian.

El Govern va ordenar una investigació independent sobre aquesta qüestió, feta pública al gener per Sanitat Pública d'Anglaterra després de gairebé una dècada d'errors, va explicar Hunt, que es va disculpar «de tot cor i sense reserves pel patiment causat». De les dones afectades, 309.000 segueixen vives i rebran una notificació abans que acabi el mes de maig. Les primeres 65.000 notificacions ja han estat enviades.