Una ambulància perd un ferit i els seus sanitaris donen positiu en drogues

Nit de dilluns. Zona 'guiri' de Benidorm. Quatre turistes britànics s'embranquen en una baralla i un d'ells acaba ferit de gravetat. La Policia Nacional requereix la presència d'una ambulància del servei públic de transport sanitari, gestionat per la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana, per traslladar el ferit a l'Hospital Comarcal de la Vila Joiosa. Hores després, els agents requereixen al centre sanitari informació sobre la víctima per poder incorporar-la al atestat. Però a Urgències no en saben res. Tampoc en el CICU. El pacient mai va arribar a l'hospital. Perquè l'ambulància que havia de desplaçar-lo i custodiar-lo l'ha "perdut" a meitat de camí i no ha donat a ningú part sobre els fets. Si aquesta història els resulta surrealista, esperi. Encara hi ha més.

Els dos treballadors de l'ambulància, un conductor i un sanitari, han tornat a la base on tenen el seu vehicle. La Policia Nacional els localitza i els exigeix ??explicacions sobre els fets. Tots dos relaten que la víctima es va despertar en meitat del trajecte, es va posar violenta amb un d'ells i, quan l'altre va parar l'ambulància per anar en la seva ajuda, en obrir la porta, el ferit va acabar escapant. Es trobaven a menys de mig quilòmetre de l'Hospital de la Vila. La Policia surt a buscar-lo. L'acaba localitzant, inconscient i tirat en una cuneta, a escassos metres d'on els sanitaris diuen que el van perdre. Reclamen de nou la presència de l'ambulància per portar al pacient fins Urgències, on immediatament es van fer càrrec de la seva situació. Finalment, després de veure que actuen de manera estranya, els agents del Cos Nacional de Policia ho fan saber a la Guàrdia Civil, que també desplaça fins al lloc una patrulla i que, després de fer un test de drogues i alcohol als dos tripulants, descobreix que les anàlisis donen positiu. Almenys, en cocaïna i marihuana, com asseguren fonts consultades.

Conducta agreujada

Els fets abans relatats, que aquest diari ha pogut confirmar amb fonts sanitàries i policials, van ocórrer entre la nit d'aquest dilluns i la matinada de dimarts. Els dos treballadors de l'ambulància van acabar detinguts per un presumpte delicte d'omissió del deure de socors, com van confirmar les mateixes fonts, que també van assenyalar que, en el cas de tots dos, aquesta omissió seria encara més greu, atès que l'article 196 del Codi Penal així ho estableix expressament: "El professional que, estant obligat a això, denegui l'assistència sanitària o abandoni els serveis sanitaris, quan de la denegació o abandó es derivi risc greu per a la salut de les persones, (...)".

I la cosa no acaba aquí. A més de la detenció i acusació per aquesta suposada omissió del deure de socors, les mateixes fonts van indicar que un d'ells també s'enfronta a una sanció per conduir sota els efectes de les drogues i a altres conseqüències penals que, a partir d'ara, es puguin derivar d'aquest fet.

Suspensió de l'ocupació

El diari Información, del mateix grup editorial que aquest diari va contactar aquest dijous amb la direcció del departament de salut comarcal, dependent de la Conselleria de Sanitat, per conèixer la seva versió sobre els fets. No obstant això, la gerent Rosa Louis Cereceda va afirmar desconèixer per complet els fets i va al·legar que el servei de transport sanitari, tot i tractar-se d'un servei públic, està subcontractat a una empresa privada, per desvincular així al departament del que ha passat.

Igualment, es va intentar demanar via telefònica la versió del que va passar amb el Grup ASV Transport Sanitari Ayuda, la unió temporal d'empreses que presta el servei a la Conselleria, sense poder obtenir cap resposta al tancament d'aquesta edició. Fonts consultades sseguren que tots dos treballadors han estat suspesos de feina i sou, però que aviat podrien tornar a la seva activitat. Aquesta dada tampoc va poder ser confirmat amb ni amb Sanitat ni amb la contracta.