Arcadi Espada indigna Twitter per la seva reflexió sobre 'La manada'

La condemna a 'La Manada' segueix despertant tot tipus d'opinions i moviments als carrers. Aquest matí ha estat el periodista i escriptor Arcadi Espada qui ha reflexionat sobre el que ha passat. Una opinió que ha indignat la presentadora Ana Rosa Quintana i a multitud d'usuaris de Twitter.



"Jo voldria saber si hi ha algun vídeo de la vida sexual de la víctima", ha indicat a 'El programa de Ana Rosa' el tertulià, ja que per a ell els membres de 'La Manada' han rebut massa atenció. Els presents li han contestat argumentant que això no és possible perquè és la víctima.





Arcadi Espada sobre la Manada, esto es lo que opina el fundador de Ciudadanos, agarraos: pic.twitter.com/u2HTen8Bon — Bernat Castro (@Berlustinho) May 3, 2018

Arcadi Espada (fundador de Ciudadanos) pidiendo que se haga pública la vida sexual de la chica violada, agredida y humillada por la Manada. Espada, el mismo que pide la eugenesia hacia personas con discapacidad. Recordad, este partido es legal en España. Tristeza. — Jordi Torrents (@JordiTorrents) May 3, 2018

#SoyPeriodistaPorque me llamo Arcadi Espada y uso la plataforma mediática que me proporciona @anarosaq para degradar a las mujeres y hoy en concreto para señalar y culpabilizar a la víctima de la manada.

Asco es poco. #MásManadaAR — Protestona (@protestona1) May 3, 2018

Arcadi Espada quiere que se enseñen en televisión vídeos sobre la vida sexual de la víctima de la manada y se hable sobre ellos. ¿Algún día dejarán los medios de comunicación de vendernos el odio y la repugnancia moral como "una opinión más? ?????? pic.twitter.com/dnHgJrD8X0 — Pablo Echenique (@pnique) May 3, 2018

"Què vol dir? Què sobre les víctimes no es pot informar simplement perquè són víctimes?", Ha preguntat Espasa abans de continuar: "És a dir, només pel fet que algú sigui víctima sobre ella no es pot dir la veritat? ".Recentment, Arcadi ja va defensar al qüestionat jutge de la sentència, qualificant-lo de "heroi civil". Aquestes paraules van passar més desapercebudes que les d'avui, per les que s'ha convertit en 'trending topic' i polítics com Pablo Echenique han criticat les seves paraules.