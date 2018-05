Cambridge Analytica anuncia el seu tancament per la pèrdua de clients

La consultora britànica Cambridge Analytica, embolicada en la polèmica pel seu accés no autoritzat a les dades de milions d'usuaris de Facebook i vinculada amb la campanya electoral de l'ara president dels EUA, Donald Trump, va anunciar el seu tancament, que atribueix a la pèrdua de clients i a «creixents» despeses legals. La consultora política, que té oficines al Regne Unit i els EUA, va suspendre al març el seu conseller delegat, Alexander Nix, alhora que va obrir una investigació independent per analitzar el cas. En imatges gravades amb una càmera oculta pel Canal 4 de la televisió britànica, Nix suggeria a potencials clients, que en realitat eren periodistes, algunes tàctiques que la firma utilitza per desacreditar polítics a través de la xarxa.

Per altra banda, l'advocat del president dels Estats Units, Ty Cobb, encarregat de tractar amb el fiscal especial del Russiagate, Robert Mueller, serà substituït pel veterà Emmet Flood, que va representar el president demòcrata Bill Clinton durant l' impeachment per mentir sobre la seva relació amb la seva becària Monica Lewinsky.

La sortida de Cobb es produeix en un moment convuls dins de la Casa Blanca mentre l'equip legal valora si el magnat ha d'accedir a ser entrevistat per Robert Mueller, exdirector de l'FBI. La decisió de Cobb va tenir lloc el mateix dia en què Rudolph Giauliani, exalcalde de Nova York, va confirmar que s'ha valorat una trobada d'entre dues i tres hores entre el president i Mueller.