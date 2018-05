Citen com a investigades pel màster de Cifuentes una professora i una funcionària

El jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid ha citat a declarar com a investigades una professora i una funcionària de la Universitat Rey Juan Carlos en la causa oberta pel cas del màster de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes. Hauran de comparèixer davant el jutge el proper 10 de maig, el mateix dia que també estan citats diversos testimonis. Segons el 'Diario.es', la funcionària Amàlia C. hauria modificat les notes de l'expresidenta a la intranet de la universitat. La Rey Juan Carlos ja va obrir un expedient sancionador a aquesta treballadora. En el cas de la professora Cecilia R., el digital apunta que va alterar l'acta del treball de final de màster. De fet, la seva signatura és l'única que no apareix com a falsificada en aquesta acta. Amb aquestes citacions, s'amplia la causa per suposada falsedat de document públic, incoada com a conseqüència de la denúncia presentada per una catedràtica de la Universitat de Salamanca que va denunciar que li havien falsificat la signatura. La catedràtica va assegurar que li havien falsificat la signatura en una acta oficial de l'Institut de Dret Públic (on Cifuentes deia haver aconseguit el màster) amb la que es convalidaven com a aprovades tres assignatures a l'expresidenta madrilenya.