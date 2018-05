Franco ja és considerat com a "dictador" en el Diccionari Biogràfic Digital

El Diccionari Biogràfic Digital presentat aquest dijous 3 de maig ja recull el terme dictador en l'entrada referida a Francisco Franco.

L'absència d'aquesta denominació en la seva vesió en paper va generar controvèrsia en el passat. La presidenta de la Real Acadèmia de la Història (RAH), Carmen Iglesias, ha recalcat que s'ha demanat als historiadors i experts que han participat en les més de 45.000 biografies que "ho facin de la manera més objectiva possible".

"Per descomptat que sí i és una cosa que a més jo ho he dit obertament i en els meus llibres des del primer dia: va ser algú que va morir signant penes de mort", ha resolt en una entrevista la directora de la RAH. En la nova edició digital, l'entrada de Franco ha estat escrita per l'historiador Juan Pablo Fusi, en lloc del medievalista Luis Suárez.

"Les veritats absolutes no existeixen, però sí veritats objectives, i això és el que hem demanat als nostres autors, evitar la subjectivitat", ha explicat l'acadèmica, qui no obstant això ha reconegut que "hi haurà entrades que es poden anar revisant" al llarg del temps.

"En la mesura en què avancen les investigacions, això va creixent: és una obra inacabada i inacabable, hi ha treball en l'Acadèmia per 300 anys", ha comentat amb humor Iglesias, qui ha reconegut que la polèmica amb el diccionari biogràfic en paper per algunes entrades com les de Francisco Franco "van tapar l'esforç" que suposa treure endavant una obra com aquesta.



Denuncia que s'ha inventat una història "falsa i mítica" a Catalunya

Amb Catalunya ha assegurat que no s'ha prestat més atenció que amb altres entrades, perquè "el seu problema és de poder i no historiogràfic". "Encara que sí es pugui veure la tergiversació a Catalunya amb la Història, que resulta escandalosa per als historiadors: l'han inventat, és una Història falsa i mítica", ha afegida.

No obstant això, també ha lamentat que es miri "amb lupa" algunes determinades èpoques de la Història espanyola recent, des de la Segona República fins a la Transició. "En algun moment has de posar el punt zero perquè les següents generacions puguin viure i, en aquest sentit, vaig pensar que en els anys 80 i 90 s'havia aconseguit a Espanya. Que 70 anys després torni a sorgir això és penós", ha asseverat.