El Govern recorda que els terroristes seran perseguits «allà on es trobin»

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, va afirmar que els terroristes seran perseguits «allà on es trobin» per les forces i cossos de seguretat de l'Estat després que ETA anunciés la seva dissolució. «Allà on hi hagi un terrorista seguiran les forces i cossos de seguretat actuant per aconseguir detenir-los i posar-los a disposició de la justícia», va assenyalar el ministre des de Marràqueix (Marroc).

Zoido va defensar que «les forces i cossos de seguretat, la societat espanyola, la democràcia, l'estat de dret, la judicatura i la fiscalia han estat els que han derrotat ETA». Per tant, va afegir, l'organització «torna a mentir una vegada més» i ha volgut «tornar a confondre tota la societat» amb l'anunci sobre la seva dissolució.

Per part seva, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va signar el manifest d'intel·lectuals i víctimes d'ETA que demana la fi de la banda terrorista «sense impunitat» i va defensar que els demòcrates espanyols han derrotat «junts» els etarres. «He signat el manifest per a un #FinDeETASinImpunidad. Els demòcrates espanyols hem derrotat junts els etarres, però més de 300 famílies destrossades encara esperen que els assassins paguin per això. Memòria, dignitat i justícia», va assenyalar Rivera en un missatge al seu compte oficial de Twitter, en què també va deixar un link de la pàgina change.org per demanar signatures per al manifest.

Paral·lelament, el portaveu del Govern basc, Josu Erkoreka, va afirmar que l'executiu autonòmic no ha rebut garanties que la declaració de dissolució que ETA ha anunciat sigui «unilateral, efectiva i definitiva», és a dir sense «contraprestacions» ni ambigüitats, «clara i inequívoca» i sense possibilitat de «reversibilitat».

En la compareixença posterior al Consell de Govern, Erkoreka va assenyalar també que mantenen converses amb l'Executiu navarrès perquè estan estudiant la possibilitat de fixar una «posició compartida» en relació amb la declaració que ETA farà pública per anunciar la seva «definitiva desaparició i dissolució», i pel que fa als actes convocats aquesta setmana.