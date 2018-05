Un jurat popular haurà de decidir sobre l'assassinat de Diana Quer

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Ribeira (La Corunya), que instrueix la causa per la desaparició i mort de Diana Quer, ha acordat incoar el procediment com a Tribunal de Jurat, el que implica que el crim serà jutjat per un jurat popular. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Galícia (TSJG), de les diligències d'instrucció practicades, i «sense perjudici de la ulterior qualificació per les parts», es desprèn que els fets objecte d'investigació «resultarien constitutius de delictes d'homicidi o assassinat, detenció il·legal i contra la llibertat sexual», l'enjudiciament dels quals està atribuït al Tribunal de Jurat.

De la mateixa manera, apunta que existeixen «motius suficients» per a la «imputació» d'aquests fets a José Enrique Abuín, «sense que de les actuacions es desprengui l'existència d'indicis de la comissió d'altres il·lícits ni de la participació en els mateixos d'altres persones».

El magistrat instructor, Félix Isaac Anido, té en compte que el Tribunal de Jurat és «competent» en el coneixement i la decisió de les causes relacionades amb certs delictes d'homicidi, com és el cas de Diana Quer. Així, i encara que la resta de delictes -detenció il·legal i contra la llibertat sexual- no són competència del jurat popular, determina la seva actuació perquè «resulten connexos a aquell determinant de la competència». La incoació del procediment com a tribunal del jurat comporta la celebració de compareixences amb l'assistència de l'imputat.