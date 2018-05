PSOE i Cs evidencien que no seran alternativa a la Comunitat de Madrid

La festa del Dos de Maig va evidenciar el distanciament que hi ha entre el PSOE i Ciutadans per situar el portaveu socialista, Ángel Gabilondo, com a alternativa a una presidència de continuïtat del PP a la Comunitat de Madrid, després de la dimissió de Cristina Cifuentes. El primer a fer-ho públic va ser el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que va acudir als actes de la Puerta del Sol i va reconèixer el «nul èxit» dels seus contactes amb el partit d'Albert Rivera. De fet, va explicar que tampoc el propi Gabilondo ha aconseguit parlar sobre aquesta qüestió amb Ignacio Aguado, el portaveu de Cs a l'Assemblea de Madrid.

Els socialistes consideren que Ciutadans, amb el seu suport exprés al PP en el ple d'investidura quedarà «retratat» davant dels dos partits d'esquerra que fa dies que reclamen un «Govern de canvi» i «de veritat» a la Comunitat de Madrid davant d'una situació d'«urgència».

Des de Ciutadans insisteixen que volen guanyar al PP a les urnes i no als despatxos, i parlen d'«ansietat» al PSOE per obtenir butaques. De fet, amb els resultats de les enquestes, a les que tampoc volen fer «molt cas per ser una foto fixa», saben que aquesta estratègia els pot anar bé fins a maig de 2019, on sortiran a guanyar «des de zero».

El candidat a les primàries de Podem a la Comunitat de Madrid per a les eleccions autonòmiques de 2019, Íñigo Errejón, va abandonar per un moment l'acte oficial del Dos de Maig per mostrar el seu suport a la manifestació feminista a la Puerta del Sol, davant de la Casa Reial de Correus, en contra de la sentència de La Manada.

Per part seva, el vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va assegurar que la direcció estatal del partit es bolcarà amb el PP madrileny per «començar a reconstruir una alternativa guanyadora» davant les eleccions de 2019.