Així ha estat el cara a cara entre 'El Chicle' i el pare de Diana Quer

Juan Carlos Quer, cara a cara amb l'autor confés de la mort de la seva filla: "No ha estat capaç de sostenir-me la mirada"

Assegura que el "tràgic desenllaç" de Diana "valdrà la pena" si s'evita "posar nous cadàvers a sobre de la taula"

Visiblement emocionat, Juan Carlos Quer ha abandonat a la tarda d'aquest divendres als jutjats de Ribeira (La Corunya), on ha pogut assistir a una vista en què ha estat cara a cara amb l'autor confés de la mort de la seva filla Diana, encara que sense aconseguir el seu objectiu de "mirar-lo als ulls": "No ha estat capaç de sostenir-me la mirada".

Hores abans, el pare de Diana va arribar a la seu judicial en companyia del seu advocat, Ricardo Pérez Lama, amb la intenció d'assistir a la vista en què s'ha comunicat a les parts que el cas serà jutjat per un jurat popular i es han pogut concretar les imputacions.

Quan ha arribat, Juan Carlos Quer ha assegurat que hi era "en nom" de Diana i ha expressat el seu desig de poder "mirar als ulls" a 'El Chicle'. Finalment, el jutge ha permès que assisteixi a la vista, però aquesta mirada no s'ha produït.

"Ha baixat en tot moment el cap, tot i que he intentat creuar la mirada amb ell. De cap manera ha estat capaç de sostenir-me la mirada, perquè no té capacitat de fer-ho", ha dit Juan Carlos Quer, que ha qualificat aquest tràngol de " molt dolorós ". "Aquests depredadors sexuals només actuen contra éssers que no es poden defensar", ha sentenciat.



Representant a Diana

El pare de la víctima ha viatjat fins a Galícia "representant" a Diana i "a totes les dones i joves d'aquest país". "Per dir que fins aquí hem arribat", ha destacat, reclamant de nou el manteniment de la presó permanent revisable per no "seguir traient al carrer a delinqüents que, sistemàticament, reincideixen".

Per a Juan Carlos Quer, un sistema judicial excessivament "garantista" està "desprotegint" a les víctimes, pel que ha demanat "a tots els ciutadans espanyols que vulguin protegir els seus fills" que donin suport la seva causa pel manteniment de la presó permanent revisable .

En aquest sentit, ha desitjat que la mort de la seva filla marqui "un abans i un després" en aquesta qüestió i que d'ella surti "un moviment civil, al marge de posicionaments polítics" per "demanar protecció per als nostres fills". "Aquest és el llegat de Diana, valdrà la pena el seu tràgic desenllaç si aconseguim amb això evitar el posar nous cadàvers a sobre de la taula", ha sentenciat.