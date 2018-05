ETA escenifica la seva fi

La Declaració d'Arnaga, que ha servit per escenificar el final d'ETA, ha fet una crida al "diàleg polític entre totes els actors principals" per superar definitivament el conflicte al País Basc i ha mostrat la seva confiança que serveix perquè es converteixi en una "solució justa, global i duradora".

El text -llegit en èuscar, francès, anglès i castellà des de Villa Arnaga, a Kanbo (País Basc francès)-, destaca que "recórrer només a mesures de seguretat i presó és rarament eficaç". "La pau no és un joc de suma zero sinó una assumpte de voluntat política on les dues parts es posen d'acord per aconseguir els seus objectius a través de mitjans polítics i democràtics", afegeix la declaració, en què també fa constar que el punt del text consensuat al Palau d'Aiete el 2011, a Sant Sebastià, que instava ETA i el govern espanyol a dialogar no es va complir.

El text també alerta que en base a l'experiència en conflictes en què els mediadors han estat involucrats, el procés de reconciliació és quelcom que "requereix molt de temps" ja que "les ferides perduren i les famílies i comunitats continuen dividides". "Ha d'haver-hi més esforços per reconèixer i assistir les víctimes. Això requerirà que totes les parts siguin honestes sobre el passat i caldrà un esperit de generositat per curar ferides i reconstruir la comunitat compartida", continua el text, que per altra banda, valora la recent declaració d'ETA que "reconeix el patiment ocasionat i dona suport al treball de reconciliació".



Declaració en quatre idiomes

Abans de la lectura de la Declaració d'Arnaga per part d'una jove de 21 anys natural de Gernika en èuscar; l'exdirector del Fons Monetari Internacional, Michel Cambdessus en francès; l'excap de gabinet del primer ministre britànic Tony Blair, Jonathan Powell; i l'expolític mexicà Cuauhtémoc Cárdenas en castellà; diversos dels mediadors internacionals han fet breus intervencions en un acte davant de més d'un centenar de persones, entre els quals hi havia àmplia representació internacional formada per l'advocat sud-africà i líder del Grup Internacional de Contacte (GIC) Brian Currin; juntament amb el seu col·laborador Alberto Spektorowsky; l'excap de gabinet de Tony Blair, Jonathan Powell; el líder del Sinn Fein, Gerry Adams i el mateix Cárdenas.



Presències i absències

A nivell local, hi ha assistit membres de diversos partits polítics, com el PNB i EH Bildu, amb Andoni Ortuzar i Arnaldo Otegi, respectivament, al capdavant; i Podem, mitjançant Eukene Arana; representants sindicals, com l'exlíder de LAB, Rafel Díez Usabiaga, que va sortir de la presó a mitjans d'agost de l'any passat.

En canvi, no hi ha estat presents el lehendakari, Iñigo Urkullu, i la presidenta de Navarra, Uxue Barcos, que aquesta tarda llegiran una declaració institucional conjunta.

El líder del Grup Internacional de Contacte (GIC) Brian Currin, ha qualificat de "molt significant" i "molt important" el comunicat empès per ETA aquest dijous des de Ginebra confirmant la seva dissolució i ha assenyalat que avui és un "dia de celebració". "Probablement per primer cop en moltes dècades tota la gent està celebrant aquest dia per molts motius", s'ha felicitat Currin en la seva intervenció, en què ha revelat que no coneixia "cap altre procés de pau dirigit des de la base tot i la negativa del govern".

En aquest sentit, ha afirmat que el GIC només ha estat "catalitzador". Currin, d'altra banda, també s'ha referit als presos i ha comentat que "mentre hi hagi presos els procés de pau no estarà complet" i ha deixat clar "la reivindicació de la independència haurà e seguir endavant per vies democràtiques".



Avaladors internacionals

L'expresident de l'ONU Koffi Anan, que no ha estat present a l'acte, ha fet arribar una declaració en la què destacava que amb la fi d'ETA "acaba l'últim conflicte armat a Europa" i que per aquest motiu hauria de ser un dia "celebrat per tothom" en una jornada que també ha qualificat "d'històrica". Per Anan, present a la declaració d'Aiete del 2011, "els conflictes poques vegades es poden resoldre amb les armes" i el final d'aquest procés "és una mostra que el diàleg polític és determinant per construir una pau duradora", ha continuat l'exdirigent de l'ONU, que també ha emplaçat les parts a "reconstruir les relacions danyades".

Per la seva banda, l'excap del gabinet de Tony Blair ha recordat en la seva intervenció els acord de Divendres Sant i que va finalitzar amb una "pau duradora i irreversible". També ha insistit que era una jornada per "celebrar" el final d'ETA després de la declaració d'ahir de la banda. Powell també ha tingut un record per a totes les víctimes i "del patiment generat per la violència".

Pel que fa el líder del Sin Feinn, Gerry Adams, ha afirmat que el d'avui és "un moment històric" per al País Basc i ha aplaudit la decisió de la banda de dissoldre's. "És una decisió molt important i vull felicitar totes les persones que han treballat per la pau", ha assenyalat Adams, que ha comentat que la és "molt important la conciliació" però que també "exigeix passes" oi "escoltar totes les víctimes". Amb tot, també ha demanat la implicació dels governs espanyol i francès i ha mostrat el seu desig que no hi hagi cap "signe de venjança" entre futures generacions.

Sobre l'acostament de presos, el líder del Sinn Fein ha afirmat que el govern espanyol podria haver "donat senyals" traslladant els presos i que això no hagués estat una "mostra de feblesa sinó de compassió i compromís".