Divuit congressistes republicans proposen Trump per al Nobel de la Pau

Un grup de 18 congressistes republicans van proposar de manera formal el president dels EUA, Donald Trump, com a candidat al premi Nobel de la Pau pel seu esforç en la desnuclearització de Corea del Nord. En una carta enviada al Comitè del Premi Nobel de la Pau a Oslo (Noruega), els legisladors van assenyalar que Trump seria també un just guanyador d'aquest guardó per la seva intenció d'acabar amb la guerra entre les dues Corees, iniciada fa 68 anys.

«Des que va arribar a la Casa Blanca, el president Trump ha treballat sense descans per pressionar al màxim Corea del Nord amb l'objectiu que tanqués el seu programa nuclear il·lícit i portar la pau a la regió», van escriure en la missiva, una idea liderada pel representant de la Cambra per Indiana, Luke Messer.

En un altre ordre de coses, el president dels Estats Units va explicar que va arribar a un acord abans de les eleccions amb l'exactriu porno Stephanie Clifford, coneguda com a Stormy Daniels, per evitar que sortissin «acusacions falses» sobre una suposada relació extramatrimonial i va negar que s'utilitzessin fons de campanya. Trump, que sempre ha negat la versió de Clifford sobre una suposada relació sexual el 2006, va respondre a Twitter a l'onada d'especulacions sobre les circumstàncies en què el seu advocat Michael Cohen va pagar 130.000 dòlars a l'actriu a canvi del seu silenci.

L'exalcalde de Nova York Rudy Giuliani, advocat del president, va reconèixer que Trump va ser qui va pagar a Cohen els diners que posteriorment es van abonar a Clifford. Davant la possibilitat que s'haguessin desviat fons destinats a la campanya electoral, Guliani va ser contundent: «No són diners de campanya. No hi ha infracció de finançament de campanya».



Comunicacions interceptades

Paral·lelament, investigadors federals han interceptat les comunicacions telefòniques de l'advocat de Trump durant dues dècades com a part de les indagacions sobre els pagaments a Clifford i una model de Playboy que asseguren que han tingut relacions sexuals amb l'actual president dels Estats Units.

Les fonts no han concretat quan van començar les escoltes a Cohen, si bé van apuntar que ja havien començat setmanes abans que es produïssin els escorcolls a les oficines, en una habitació d'hotel i a la casa del lletrat, a principis d'abril. Un dels informants va explicar que entre les trucades interceptades n'hi ha almenys una entre Cohen i una línia telefònica de la Casa Blanca.