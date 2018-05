Imputen una de les professores de l'acta del treball de fi de màster de Cifuentes

El Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid ha citat també en qualitat d'investigades una de les professores la signatura de la qual apareixia a l'acta del tribunal del Treball de Final de Màster (TFM) que hauria realitzat l'expresidenta de la Comunitat de Madrid Cristina Cifuentes a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), així com la funcionària que hauria canviat les qualificacions.

Així ho ha decidit després d'ampliar la causa que segueix per presumpta falsedat en document públic oberta arran d'una denúncia presentada per una catedràtica de la Universitat de Salamanca a l'acta relativa a la defensa d'aquest treball. La setmana passada ja va citar a declarar també com a imputat el qui era director de l'Institut de Dret Públic Enrique Álvaréz Conde.

L'ampliació es realitza després de rebre de la Fiscalia de Móstoles les seves diligències d'investigació. Davant això, ha citat a declarar, en qualitat d'investigades, el proper 10 de maig, Amalia Calonge, la funcionària, i la docent Cecilia Rosado. Aquell mateix dia declararan, en qualitat de testimonis, Alicia López de los Mozos, Sergio Pulido i Clara Souto, de la mateixa manera que Pilar Trinidad Núñez i José Antonio Lobato Moreno.



Un assumpte «greu»

Per part seva, el portaveu adjunt de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, César Zafra, va assenyalar que les noves citacions «reafirmen» que el que va passar «va ser greu». «Aquest mes hem estat escoltant que eren problemes administratius, però òbviament hi havia gent implicada en un cas de corrupció política i en el qual l'única beneficiària era Cifuentes, i per això va dimitir», va assegurar el portaveu adjunt de Ciutadans.

Paral·lelament, la portaveu de Podem a l'Assemblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, va assenyalar que espera que les noves citacions «serveixin d'aprenentatge». «Lamentablement, veiem que és un procediment penal que havia de seguir el seu curs, que hi haurà condemnes judicials i imagino que els que han participat en la falsificació estaran penedits perquè no ha servit per protegir una presidenta», va afirmar.

Per altra banda, el Comitè Electoral Nacional del PP designarà en els propers dies, com a molt tard dilluns, el candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid. La presidenta de l'Assemblea de Madrid, Paloma Adrados, va anunciar que dilluns que ve començarà la ronda de contactes per elegir el candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid fins a les eleccions autonòmiques de 2019.