El jutge discrepant de la sentència de La Manada està «molt tranquil»

El magistrat Ricardo González, autor del vot particular en la sentència contra La Manada, va assegurar que està «molt tranquil» i «emocionat» pel suport que ha rebut dels seus companys en els darrers dies. González va fer aquestes declaracions durant una concentració davant del Palau de Justícia de Pamplona en el marc de les mobilitzacions amb el lema «Per una Justícia independent i de qualitat».

Paral·lelament, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, va mostrar el seu desig que la «tensió» generada amb el poder judicial després de les seves paraules sobre el jutge descrepant de la sentència contra La Manada «es resolgui com més aviat millor», i va advocar per seguir «treballant amb lleialtat des del Ministeri amb el Consell General del Poder Judicial», i el poder judicial en general, per «tenir una justícia de qualitat i propera a les víctimes».

Esquerra Republicana (ERC) portarà al pròxim Ple del Congrés la polèmica sorgida entorn de les declaracions del ministre de Justícia. «Considera el ministre de Justícia que hi ha algun jutge més que tingui algun problema o situació especial per la qual el Consell General del Poder Judicial hagi d'actuar?», estableix la pregunta registrada a la Cambra baixa pel portaveu adjunt dels independentistes catalans, Gabriel Rufián.

Per part seva, el magistrat emèrit del Tribunal Suprem Joaquín Giménez va criticar el vot particular de González per contenir termes com «gresca i alegria» que «mereixen passar a formar part del catàleg d'horrors judicials».

Segons la seva opinió, aquest vot particular «és el pitjor que li ha passat» a la resolució judicial que condemna per abús sexual els cinc integrants de La Manada i va comparar l'argument del jutge Ricardo Gonzalez amb sentències judicials «com la de la minifaldilla o la que parlava de la dona que es va posar en disposició de ser utilitzada». Pel que fa a la reacció social que ha generat la decisió de l'Audiència de Pamplona, l'exmagistrat considera «molt sanes» les «crítiques a les sentències» perquè els jutges «no són un món a part».