Rajoy aclareix que «la Justícia seguirà perseguint i castigant els etarres»

El president del Govern, Mariano Rajoy, va afirmar que, encara que ETA anunciï la seva desaparició, «no desapareixen ni els seus crims ni l'acció de la Justícia per perseguir-los i castigar-los». A més, va advertir que «ningú s'enganyi», perquè l'única política antiterrorista de futur serà aplicar la llei, que «per a això hi és». Rajoy, que va inaugurar el Polígon d'Experiències de les Forces Especials de la Guàrdia Civil a Logronyo, va afirmar en el seu discurs que els agents de la Benemèrita han estat «essencials» per «derrotar» ETA i per això els espanyols «sempre els estaran agraïts».

Per part seva, el lehendakari Iñigo Urkullu va afirmar que ETA «encara té temps per reconèixer el mal injust que ha causat sense distincions», tot afegint que la banda «mai no hauria hagut d'existir». Després d'assenyalar que ETA «té por al fet que es pensi que la seva activitat no ha servit de res», va explicar que el president del Govern «és sensible a un canvi en la política penitenciària», i va recordar que l'Executiu central va posar-hi com a condició la dissolució d'ETA.

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va afirmar que les protagonistes són les víctimes d'ETA, no Josu Ternera, l'històric líder terrorista que va anunciar la dissolució de la banda, i va destacar que els terroristes no poden obtenir «cap benefici davant la Justícia». «Avui el protagonisme no el pot tenir un senyor com Josu Ternera, que va ser acusat d'atemptats terroristes tan greus com el de Saragossa i que està fugit de la Justícia», va manifestar.

El PSOE és partidari d'apropar reus etarres a les presons del País Basc, però rebutja canviar els requisits actuals per facilitar l'accés dels membres de la banda terrorista empresonats a beneficis penitenciaris. Així ho va explicar l'exlehendakari basc i secretari de Política Federal del partit Patxi López, que va aclarir que els socialistes fa anys que defensen «una altra política penitenciària» que acabi amb la dispersió, atès que, des del seu punt de vista, només serveix perquè la banda i el seu entorn tinguin elements per jugar a la «victimització».