Una tempesta de pols causa almenys un centenar de morts a l'Índia

Una potent tempesta de pols va provocar la mort de més de 100 persones i va deixar diversos centenars de ferits al seu pas per les zones nord i oest de l'Índia, a més de provocar greus danys materials i talls del subministrament elèctric. A l'estat d'Uttar Pradesh, a l'oest del país, la tempesta va acabar dimecres amb la vida de 64 persones a quatre districtes, sent Agra el que més víctimes mortals va registrar, amb 43. A l'estat de Rajasthan, la tempesta va deixar 31 víctimes mortals, 16 d'elles al districte de Bharatpur. En aquest estat, la majoria de les morts van ser provocades per l'ensorrament d'una casa com a conseqüència de la tempesta, que va passar per l'oest i el nord de l'Índia dimecres a la nit i es va veure seguida de fortes precipitacions d'aigua. L'Agència de Gestió i Mitigació de Desastres d'Uttaranchal va explicar que la tempesta va deixar dos morts en aquest estat.