El Chicle reconeix davant el jutge que va estrangular Diana Quer

José Enrique Abuín Gey, conegut com El Chicle, va acceptar per primera vegada prestar declaració davant del jutge que instrueix la causa per la mort de Diana Quer i ho va fer per «canviar la seva versió» i admetre que «va estrangular» la jove madrilenya, encara que, va explicar, ho va fer «involuntàriament». A més, va exonerar la seva dona, inicialment també investigada en la causa.

Així ho va explicar davant els mitjans Ricardo Pérez Lama, representant de l'acusació en el cas i que va acudir, juntament amb la resta de les parts, fins als Jutjats de Ribeira, convocats pel magistrat Félix Isaac Anido per informar-los que el procediment serà jutjat per un jurat popular i concretar les imputacions.

A la sessió hi va assistir també el pare de la víctima, Juan Carlos Quer, que va poder entrar a la vista de concreció d'imputacions. En aquesta sessió es van demanar noves diligències i l'advocada defensora d'El Chicle va sol·licitar la seva declaració davant del jutge, quelcom que es va produir a continuació.

El magistrat titular del número 1 va fer abundants preguntes a José Enrique Abuín, que també va ser interrogat per les altres parts personades i que no es va acollir en cap moment al seu dret a mantenir-se en silenci. Ricardo Pérez Lama va assegurar que la de l'acusat va ser una «declaració absolutament contradictòria i contrària» a l'única oficial fins al moment, la que va fer davant la Guàrdia Civil i en què va dir que va atropellar accidentalment la jove.

Visiblement emocionat, Juan Carlos Quer va assegurar a la sortida que l'assassí de la seva filla «no ha estat capaç d'aguantar-me la mirada».