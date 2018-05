Els conservadors mantenen el seu pes a Londres i els laboristes creixen en regidors

El Partit Conservador, liderat per la primera ministra britànica, Theresa May, ha aconseguit mantenir les seves posicions als consistoris que integren Londres a les eleccions municipals celebrades dijous, en què el Partit Laborista ha aconseguit augmentar el nombre de regidors respecte l'anterior cita amb les urnes. Els tories han evitat un daltabaix a la capital britànica i, a més, han aconseguit millorar en regidors a diverses de les regions que més donen suport al procés de sortida de la Unió Europea, en uns comicis en què el Partit per la Independència del Regne Unit (UKIP) ha patit un clar retrocés, amb la pèrdua de més de 80 actes locals. Les eleccions de dijous han suposat un examen per a la popularitat i la gestió de la primera ministra, que podria arribar a afrontar una rebel·lió de parlamentaris tories per la seva estratègia per treure el país de la Unió Europea. En tot cas, May ha aconseguit evitar grans pèrdues de regidors als consistoris.