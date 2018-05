Corea del Nord vol una ruta aèria amb el veí del Sud

El règim de Corea del Nord ha presentat davant l'Organització d'Aviació Civil Internacional (OACI) una proposta per a l'establiment d'una nova ruta entre els aeroports de Pyongyang i Seül, una idea que per ara es manté sota «consideració» de les parts. La petició ha estat feta per l'Administració General d'Aviació Civil nord-coreana, que s'ha posat en contacte amb l'OACI per intentar establir una nova ruta entre Pyongyang i Incheon, on es troba el major aeroport de Corea del Sud.

La OACI ha traslladat aquesta sol·licitud a l'Oficina d'Aviació Civil de Corea del Sud i s'ha mostrat disposada a facilitar les converses entre els dos països veïns, que estan en ple procés d'acostament polític després de la reunió entre els seus principals líders, Kim Jong-un i Moon Jae In.

Paral·lelament, Corea del Nord ha adoptat el fus horari del seu veí del sud, de manera que els rellotges van ser avançats 30 minuts.

El líder nord-coreà va decidir aquesta mesura durant la trobada el 27 d'abril amb el seu homòleg sud-coreà a la localitat de Panmunjom, a l'interior de la zona desmilitaritzada que divideix la península. Les dues Corees no estaven en el mateix fus horari des de 2015, quan el Nord va decidir anunciar de sobte que tots els rellotges del país serien retardats 30 minuts.

Per altra banda, el president dels Estats Units, Donald Trump, va revelar que ja hi ha data i lloc per a la seva reunió amb Kim Jong-un i es va mostrar optimista sobre un possible alliberament imminent de tres ciutadans nord-americans detinguts al país asiàtic. «S'està fixant el viatge. Ja tenim data i tenim lloc, ho anunciarem aviat», va afirmar Trump.

El president nord-americà va defensar les «substancioses converses» mantingudes en les darreres setmanes amb Corea del Nord, en el marc de les quals l'ara secretari d'Estat dels EUA, Mike Pompeo, va realitzar un viatge secret a Pyongyang. Tot i això, va deixar clar que per ara no cedirà a la petició del règim nord-coreà de retirar les tropes de Corea del Sud.