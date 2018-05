Demanen dedicar un carrer de Barcelona a un policia local assassinat per ETA el 2000

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) i el grup municipal del PSC van demanar canviar el nom d'un carrer del barri de les Corts pel de Juan Miguel Gervilla, agent de la Guàrdia Urbana assassinat per ETA el desembre de 2000. La secció sindical de CSIF a l'Ajuntament de Barcelona ha remès una carta a l'alcaldessa Ada Colau per demanar-li a ella i a tots els grups municipals que instin la Comissió de la ponència del Nomenclàtor a tramitar el canvi de nom d'un carrer de les Corts, on estava destinat l'agent de la policia barcelonina assassinat, pel de Gervilla, per perpetuar el seu record.

El PSC, de la seva banda, va registrar el 25 d'abril una proposta perquè el plenari del districte de les Corts debati la setmana que ve demanar concretament que sigui el carrer Institut del Frenopàtic el que canviï de nom. El 20 de desembre de 2000, Juan Miguel Gervilla va morir com a conseqüència dels trets dels ocupants d'un cotxe.