En estat crític en caure d'un sisè pis quan recollia la roba a València

Una jove de 23 anys d'edat es debatia anit entre la vida i la mort després de caure des d'un sisè pis al pati interior d'una finca de València quan tractava de recollir una tovallola de l'estenedor, segons les primeres investigacions que ha obert la Policia Nacional. La jove, de nacionalitat pakistanesa i que resideix amb la seva família en un edifici del valencià barri de Camino Hondo, es va precipitar accidentalment per la finestra que dóna al pati interior de la finca i va aconseguir agafar-se a l'estenedor del cinquè pis, just sota el seu habitatge. Els seus desesperats crits van ser els que van posar en alerta els veïns i al seu pare. Diverses persones van alertar al 112, que va enviar al lloc dotacions de la Policia Nacional i dels bombers, així com una ambulància.

Però ni tan sols els va donar temps a arribar. La noia va resistir tot el que va poder, penjada de l'estenedor, però finalment les forces li van fallar i va acabar caient al fons del pati sense que ningú pogués ajudar-la.

Quan van arribar els primers agents, la noia estava encara conscient, però va acabar perdent el coneixement, la qual cosa va fer témer per la seva vida. Poc després va arribar l'ambulància del SAMU i l'equip mèdic va aconseguir estabilitzar les seves constants vitals. Després va ser traslladada d'urgència a l'Hospital Clínic de València, on romania anit en estat molt greu després d'haver estat intervinguda.