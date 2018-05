El Govern convocarà el Pacte Antiterrorista la setmana vinent

El ministre d'Interior, Juan Ignacio Zoido, convocarà la setmana vinent una reunió del Pacte Antiterrorista per analitzar la situació després de la dissolució d'ETA. Es tracta d'escenificar la unitat de les forces polítiques i deixar clar que no es canviarà la política penitenciària, segons van assenyalar fonts de Moncloa. El propi president del Govern, Mariano Rajoy, va ser qui va anunciatr aquesta reunió del Pacte Antiterrorista en els propers dies. De fet, va reivindicar la utilitat d'aquest pacte contra ETA perquè ha simbolitzat la unitat de la democràcia contra el terrorisme.

«Va ser la nostra resposta ferma per actuar com a nació en moments d'intens dolor», va explicar el cap de l'Executiu, per a qui aquest pacte ha de ser també un «element d'unitat» dels qui creuen en la justícia i la democràcia. El pacte va néixer l'any 2000 com una eina d'unitat política davant del terrorisme d'ETA, però ha inclòs la lluita contra el terrorisme gihadista des de la seva irrupció a Espanya. Precisament, les seves últimes reunions han servit per informar i coordinar mesures contra aquest terrorisme, especialment després dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

Rajoy va reivindicar les víctimes d'ETA davant dels assassins i va volser deixar clar que «ha estat la democràcia qui ha vençut la banda terrorista», de la qual va assegurar que ha trigat massa a reconèixer la seva derrota. Per a Rajoy, la història d'ETA és la d'aquells que van pretendre instaurar un règim de terror, però va advertir que no permetrà que ningú «reescrigui» la història del que va passar: el relat serà «el del fracàs de la violència davant de la grandesa de la democràcia».

El president del Govern va voler deixar clar que els protagonistes «no poden ser els assassins, sino les víctimes». «Finalment, quan ETA ha anunciat la seva desaparició és obligat que el nostre primer pensament sigui per a les víctimes, per a totes sense excepció, sense distincions i sense categories perquè a tots ha igualat en el seu fanatisme criminal la violència», va dir, al mateix temps que va advertir que «no hi ha lloc per a les justificacions ni les excuses» perquè «no hi ha res que justifiqui tant de dolor ni tanta impietat».

El ministre d'Interior va assenyalar que l'acte per escenificar la dissolució d'ETA dut a terme a Cambo no ha estat més que «una posada en escena» i un «autèntic paperot» per «cridar l'atenció» quan la «realitat» és que l'organització terrorista va ser derrotada «fa temps». «L'única realitat és que la societat espanyola, els diferents governs d'Espanya, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, els jutges i els fiscals, tota la societat espanyola, ha derrotat i ha vençut ETA», va assegurar el ministre.