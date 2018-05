Més de 200 jutges i fiscals demanen la dimissió del ministre de Justícia

Més de 200 jutges i fiscals es van concentrar davant el Ministeri de Justícia per reivindicar millores de les seves condicions laborals i demanar la dimissió del ministre Rafael Catalá per les seves «ingerències» en la tasca dels professionals. «Té Catalá un problema singular», van cridar. Les quatre associacions judicials Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) i les tres de fiscals van convocar una concentració davant les portes del Ministeri de Justícia.

Paral·lelament, milers de persones van participar en una manifestació organitzada pel Moviment Feminista de Madrid amb el lema «Stop cultura de la violació» per protestar per la sentència que condemna els cinc membres de La Manada per abús sexual i els absol d'agressió sexual.

La mobilització va sortir des del Ministeri d'Igualtat amb crits de «no és abús, és violació» i «tranquil·la, germana, aquí està la teva manada». Els assistents van superar els 50.000, segons l'organització convocant. La manifestació anava encapçalada per una pancarta amb el lema «El carrer, la nit, també són nostres».

Per altra banda, el president de la secció quarta de Dret Penal de la Comissió General de Codificació del Ministeri de Justícia, a la qual el ministre de Justícia ha encarregat un estudi sobre la tipificació en el Codi Penal dels delictes d'agressió sexual i abús, comptarà finalment amb dones expertes juristes. La secció està formada de manera general per un total de 20 homes, fet que havia indignat tant els partits polítics com les organitzacions feministes, que no entenien que aquesta revisió es dugués a terme sense comptar amb una experta.

En un altre ordre de coses, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha obert actuacions prèvies d'investigació d'ofici per un possible incompliment de la normativa en relació amb la difusió de dades personals de la víctima de La Manada a diversos fòrums d'Internet. En aquest sentit, el web Forocoches es va disculpar per aquesta difusió.