Urkullu i Barkos aposten per «una nova etapa»

El lehendakari, Íñigo Urkullu, i la presidenta del Govern de Navarra, Uxue Barkos, van considerar que després de la dissolució d'ETA «es donen les condicions per acordar i fer passos que obrin definitivament una nova etapa de convivència a la nostra societat» en la qual «la reparació integral a les víctimes constitueixi una tasca prioritària».

Els dos presidents van celebrar un acte conjunt al Palau de Bertiz, al nord de Navarra, on van llegir una declaració institucional en la qual van destacar que la fi d'ETA, «encara que arribi molt tard, té caràcter històric perquè permet començar a tancar definitivament una etapa negra de la nostra història».

En el document conjunt, tots dos governs assumeixen propostes i compromisos per «consolidar la convivència». Així, d'una banda, a curt termini proposen una «reflexió crítica global sobre el passat que, incloent explícitament la violència d'ETA, sigui compartida per primera vegada per totes les forces polítiques». Així mateix, van advocar per aconseguir un consens sobre l'«adaptació de la política penitenciària al nou context» amb la totalitat dels partits polítics.

Aposten per «la consolidació d'una memòria plural i compartida», la imposició de polítiques públiques de reconeixement i la reparació de «totes les víctimes del terrorisme, la violència i les violacions de drets humans».