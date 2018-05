Mariano Rajoy adverteix a ETA que no admetran «ni impunitat ni mentides»

El president del Govern i del Partit Popular, Mariano Rajoy, va assegurar ahir que li sembla «bé» que la banda terrorista ETA anunciï la seva dissolució, tot assegurant que «mai haurien d'haver existit» i advertint que no admetran «ni impunitat ni mentides». Durant un acte amb militants i simpatitzants del PP a l'Auditori de la Diputació d'Alacant, Rajoy va afirmar que «durant massa anys» la banda terrorista va causar «massa mal», un mal que, «encara que desapareguin, no desapareixerà». En aquest sentit, va prometre que el Govern que presideix i «aquest partit que està aquí reunit mai deixaran de donar suport a les víctimes d'ETA».

En aquest sentit, va assenyalar que el PP i el Govern estaran «al costat» de les víctimes i de les seves famílies i «procurant que ningú expliqui històries per ocultar la veritable història». En aquest sentit, va assegurar que la «veritable» història del terrorisme que Espanya va patir «durant dècades» és la «història de resistència democràtica davant d'una banda de terroristes que volia atacar la democràcia espanyola per imposar el seu projecte totalitari».

«La veritable història està plena de famílies destrossades i de vides trencades. La veritable història està plena de coratge i de compromís amb Espanya, la nostra democràcia i amb la llibertat de tots», va afirmar.

Per la seva banda, el lehendakari, Iñigo Urkullu, va instar a «preservar i honorar» la memòria de les víctimes i a treballar per «la trobada social i la convivència» després de la desaparició del terrorisme d'ETA, del qual va denunciar que «només ha causat dolor i patiment injust». Urkullu va participar a Vitòria en un homenatge a Luis Alava Sautu, responsable de la Xarxa Àlaba de la resistència antifranquista, que va ser afusellat fa 75 anys a Madrid, després de la caiguda de l'organització com a conseqüència de l'ocupació alemanya de França. El lehendakari, en una breu intervenció durant la cerimònia, es va referir a la dissolució d'ETA, sobre la qual va afirmar que suposa el tancament «definitiu» d'una activitat terrorista «que només ha causat dolor innecessari i patiment injust». «El terrorisme ha acabat», va destacar, per afegir que amb l'activitat terrorista «ningú ha guanyat res», ja que «tots hem perdut».



La importància de Sortu

Paral·lelament, el portaveu parlamentari del PNB, Joseba Egibar, considera que «el certificat del final d'ETA és quan sorgeix Sortu», però «això necessitava una certificació i un tancament», de manera que «és important que ETA s'apagui i desaparegui definitivament». Egibar va afirmar que, «tot i que fa més de sis anys es va declarar la fi de les accions armades d'ETA, la de divendres va ser una gran notícia, en la mesura que ETA dona per conclòs el cicle històric i la seva funció com a organització».

Per això, va destacar «la importància» del que va passar tant dijous passat, amb el comunicat d'ETA anunciant la seva dissolució, com divendres en la cimera internacional per avançar en la resolució del conflicte al País Basc celebrada a Cambo (França), «des de la perspectiva democràtica, des de la defensa dels drets humans i des dels qui hem compartit l'estratègia de defensa d'aquests drets i la denúncia de les vulneracions».

L'expresident de la Generalitat destituït, Carles Puigdemont, va considerar que la dissolució d'ETA suposa «un dia històric» per iniciar «un futur de pau al País Basc», va defensar que «amb venjança no s'aconsegueix res» i va afegir que «només amb diàleg i reconeixement mutu es poden resoldre tots els conflictes».