Una ONG informa d'un miler de detinguts en les protestes contra la investidura de Putin

L'ONG pro-Drets Humans OVD ha informat que fins a un miler de persones van ser detingudes ahir en les protestes contra la investidura de Vladímir Putin com a president de Rússia en el seu quart mandat. L'entitat, que cita estimacions dels participants a les manifestacions, té constància d'almenys 1.029 detinguts en dinou ciutats del país, i que 475 de les detencions havien tingut lloc a Moscou.

Al capdavant dels detinguts es troba l'opositor Aleksei Navalni, que va passar a disposició policial al centre de Moscú. «Navalni va aparèixer a la plaça Puixkinskaia i va ser ràpidament detingut», va explicar l'activista polític Leonid Volkov. «Va ser absolutament il·legal», va afegir sobre l'arrest.

Les mobilitzacions estaven convocades pel mateix Navalni. «Si creus que ell no és el nostre tsar, surt als carrers de les teves ciutats», va plantejar als ciutadans russos. «Forçarem les autoritats, formades per estafadors i lladres, a comptar amb els milions de ciutadans que no van votar per Putin», va afegir Navalni, que no va poder presentar-se a les últimes eleccions per tenir antecedents penals.

Aleksei Navalni ha estat detingut i empresonat en innombrables ocasions per organitzar protestes similars a la que va tenir lloc ahir. Aquest dissabte, les concentracions estaven convocades en més de 90 poblacions i ciutats d'arreu del país, entre les quals hi havia incloses Moscou i Sant Petersburg.

Vladímir Putin, de 65 anys, està en el poder, ja sigui com a president o com a primer ministre, des de l'any 2000. Recolzat per la televisió estatal i el partit governant, i acreditat amb una qualificació d'aprovació de prop del 80 per cent, els seus seguidors l'elogien com a «figura pare» de la nació, que ha restaurat l'orgull nacional i expandit la influència global de Moscou amb intervencions a Síria i Ucraïna.



Assassinat a trets per la policia

D'altra banda, també aquest dissabte, la Policia russa va matar a trets un individu que a última hora d'ahir encara no estava identificat per haver obert foc contra diversos agents durant una inspecció dels seus documents a la ciutat russa de Nijni Nóvgorod, segons va informar el gabinet de premsa del Servei Federal de Seguretat de Rússia (FSB). «Un desconegut va dur a terme un atac armat contra els agents de l'ordre públic, després va escapar per l'entrada d'un habitatge [...] i es va atrinxerar en un dels apartaments», van informar en una nota de premsa.

L'apartament va ser envoltat pels agents de l'FSB i la Policia. L'individu va rebutjar lliurar-se i va obrir foc contra els agents de l'ordre públic, que van acabar amb la seva vida, tal com afegia el comunicat recollit per l'agència oficial de notícies RIA Novosti.