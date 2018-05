Sisme de 6,9 graus Richter a Hawaii després de diverses erupcions del volcà Kilauea

Un terratrèmol de 6,9 graus en l'escala Richter es va registrar a l'arxipèlag nord-americà de Hawaii només unes hores després que el volcà Kilauea, un dels més grans de les illes, entrés en erupció. El sisme es va produir només una hora després que es produís un altre terratrèmol de nivell 5,4 i va estar acompanyat d'una nova erupció del volcà Kilauea, la cinquena en les darreres hores. La tremolor va tenir lloc a uns 18 quilòmetres al sud-est dels Leilani Estates, on han aparegut diverses fissures en el terreny per on va començar a sortir lava, com a conseqüència de l'activitat sísmica de les darreres hores. Segons el Servei Sismològic dels Estats Units (USGS), en les últimes hores s'han produït un total de 119 tremolors, en la seva majoria de magnituds molt petites.

L'agència de Defensa Civil del Comtat de Hawaii ha explicat que el terratrèmol no va ser prou potent com per causar un tsunami. Just abans de la tremolor, l'agència havia confirmat l'obertura d'una nova fissura als Leilani Estates, la quarta produïda en una comunitat residencial que compta amb uns 1.400 habitants. El volcà Kilauea, un dels cinc que tenen les illes, va entrar en erupció dijous passat després que es produïssin diversos sismes a la zona.