Els 15 majors cops a la banda

La persistent lluita de les forces de seguretat espanyoles i franceses contra ETA des de mitjan anys vuitanta ha asfixiat cop a cop la banda terrorista fins al seu final, amb la detenció de tots els seus caps. Aquestes són les quinze operacions antiterroristes més rellevants en els últims 30 anys:

01 Abril de 1986 Primera gran detenció del número u de la banda, Domingo Iturbe Abásolo, Txomin, a San Juan de Luz (França). És deportat a Algèria, on mor al febrer de l'any següent en un accident de trànsit, segons la versió oficial.

02 Novembre de 1986 Operació Sokoa. Descobriment a Hendaia (França), a la cooperativa Sokoa, d'un important amagatall logístic. Es desmantella l'aparell de finances i es confisca informació que corrobora que ETA es finança amb l'impost revolucionari. És la primera operació francoespanyola contra la banda.

03 Setembre de 1987 És detingut a Anglet (França) Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros, considerat cap militar d'ETA, en possessió de gran quantitat d'armes i explosius, a més de documents que van propiciar la detenció de nombroses persones relacionades amb ETA al País Basc, Navarra, Madrid i sud de França.

04 Abril de 1990 Henri Parot és arrestat a Sevilla. La seva detenció va ser rellevant per a la lluita contra ETA, ja que es va acabar amb el cap dels comandos itinerants o Argala. Aquest comando feia dotze anys que actuava i havia comès una vintena d'atemptats amb 38 morts i més de 200 ferits. Aquest etarra va donar nom el 2006 a l'anomenada doctrina Parot, amb la qual el Tribunal Suprem va donar resposta a un recurs d'aquest pres que va suposar l'allargament de l'estada a la presó dels terroristes. Set anys després, a l'octubre de 2013, la Justícia Europea la va anul·lar i van ser excarcerats 63 etarres.

05 Març de 1992 La detenció a Bidart (França) de la llavors cúpula de la banda amplia un dels més importants cops a la banda en 50 anys d'història. Francisco Múgica Garmendia, Pakito; José Luis Álvarez Santacristina, Txelis; i José María Arregui Erostarbe, Fiti, presumptes responsables de l'aparell militar, polític i de logística, respectivament, són arrestats.

06 Juliol de 1997 La Guàrdia Civil rescata d'un amagatall de Mondragón (Guipúscoa), després 532 dies de captiveri, el funcionari de presons José Antonio Ortega Lara, el segrest més llarg perpetrat per ETA. El seu alliberament va suposar un fort cop per a la banda i un revulsiu en la lluita antiterrorista per avançar en la seva derrota.

07 Desembre de 2003 Detingut a França el suposat dirigent de l'aparell militar Juan Ibon Fernández de Iradi, Susper. Un any abans havia estat arrestat, però va fugir de la comissaria de Baiona. No obstant això, els investigadorsvan aconseguir ingent documentació, des de llistats d'etarres o plans a cites i notes que van conduir a la caiguda de més de cinquanta etarres.

08 Octubre de 2004 Després de setmanes de preparació, la policia francesa, en coordinació amb les forces de seguretat espanyoles, arresta a una casa de Salis-de-Béarn Mikel Albisu, Antza, amb la seva parella, Soledad Iparraguirre, Anboto. Els seus arrestos van ser un important cop perquè van ser capturades 18 persones més i es van descobrir amagatalls històrics a les localitats d'Urrugne, Sant-Pierre d'Irube i Briscous, que acollien l'arsenal d'ETA que va ser trobat a França.

09 Maig de 2008 Xabier Lopez Peña, Thierry, és arrestat a la ciutat francesa de Bordeus al costat d'Ainhoa Ozaeta Mendikute, Igor Suberbiola i Jon Salaberría en una operació conjunta de la Gendarmeria francesa i la Guàrdia Civil. En el moment de la seva detenció, les autoritats espanyoles el consideraven la persona amb «més pes polític i militar d'ETA». Va ser el responsable de dinamitar la treva de 2006 amb l'atemptat a la T4 de Barajas a Madrid.

10 Novembre de 2008 Sis mesos després de la caiguda de Thierry, és detingut prop de Cauterets (França) Garikoitz Aspiazu, Txeroki, el seu cap militar i qui va liderar la línia dura, favorable a intensificar els atemptats, després de la crisi interna de la banda després de la treva de 2006.

11 Maig de 2010 Detingut a Baiona Mikel Kabikoitz Karrera Sarobe, Ata, i el seu lloctinent i futur substitut Arkaitz Agirregabiria Barrio.

12 Maig de 2013 Cop dur al nucli logístic d'ETA amb sis detinguts a França, encarregats del control d'amagatalls, falsificació de documents i el robatori de vehicles. Amb aquesta operació queda desmantellada la seva malmesa estructura.

13 Gener de 2014 i gener de 2015 Les operacions Escac i Mat acaben amb el front de presons d'ETA, dirigit per Arantza Zulueta i Jon Enparantza. Al costat d'ells, una altra desena d'advocats van ser detinguts en dues operacions.

14 Setembre de 2015 Cau la cúpula etarra a la localitat francesa de Saint-Étienne-de-Baigorry, on van ser detinguts David Pla i Iratxe Sorzábal, considerats màxims dirigents. Segons les fonts de la lluita antiterrorista, ETA es queda sense responsables de pes.

15 Novembre de 2016 Mikel Irastorza és un dels últims noms rellevants d'ETA detinguts. Sense causes pendents a Espanya, és arrestat a França. A l'agost de 2017 la Justícia francesa va decretar la seva llibertat condicional.