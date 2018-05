Corea del Nord insta els EUA a deixar d'amenaçar amb l'ús de la força

Corea del Nord ha advertit als Estats Units que deixin d'amenaçar amb l'ús de la força per resoldre la crisi nuclear a la península coreana, i recomana a Washington que no confongui la intenció del règim d'obrir un canal de diàleg d'alt nivell amb un gest de debilitat. «Resulta poc propici que els Estats Units afrontin aquest problema a partir d'un error de càlcul: confondre les nostres intencions pacifistes amb un senyal de debilitat», ha comunicat un portaveu anònim del Ministeri d'Exteriors nord-coreà.

Aquesta crítica pot afectar la tendència positiva que darrerament viuen les relacions entre Corea del Nord amb Corea del Sud i els Estats Units, després de la històrica reunió entre els mandataris dels països veïns, Kim Jong-un i Moon Jae In, respectivament, així com la futura trobada entre Kim i el president nord-americà, Donald Trump. El portaveu ha demanat als Estats Units que «deixin d'enganyar l'opinió pública» en dir que l'obertura al diàleg de Corea del Nord és fruit de les sancions.

També ha protestat contra recents comentaris de l'administració nord-americana en què avisa que mantindrà les sancions i pressionarà Pyongyang per millorar la situació dels Drets Humans. Les dues declaracions, assegura el portaveu, són «inacceptables». Aquestes declaracions van ser fetes de matinada per John Bolton, l'assessor de Seguretat Nacional del president dels Estats Units i el seu homòleg sud-coreà, Chung Eui Yong, que van assegurar que no hi ha plans per canviar la «posició de defensa bilateral» a Corea del Sud.



Tractat nuclear de l´Iran

D´altra banda, Trump va parlar per telèfon amb la primera ministra britànica, Theresa May, sobre diversos assumptes, entre ells el tractat nuclear amb l'Iran, només una setmana abans que el mandatari decideixi si Washington abandona o no l´acord.

Trump ha de decidir si es retira o no l'acord en matèria nuclear que els Estats Units van signar amb l'Iran i més potències el 2015, en el qual s'estableix que, a canvi de la retirada de diverses sancions econòmiques, Teheran restringirà el seu programa nuclear. Encara que tot apunta que el president anunciarà la seva retirada del tractat, encara hi ha la possibilitat que Trump aposti per mantenir-se dins de l'acord, on hi ha l´Iran, Regne Unit, Xina, França, Alemanya i Rússia.

El Regne Unit, França i Alemanya s'han mostrat d'acord que la millor manera de mantenir controlat el desenvolupament nuclear de l'Iran és a través de l'acord, segons va dir May a l'abril. Per la seva banda, el president francès, Emmanuel Macron, que es va reunir amb Trump a Washington fa unes setmanes, va instar el president nord-americà a mantenir-se en l'acord.

En aquest sentit, el ministre d'Afers Estrangers britànic, Boris Johnson, viatjarà als EUA per a una visita oficial durant la qual es reunirà amb el vicepresident nord-americà, Mike Pence, i el conseller nacional en matèria de Seguretat John Bolton, per parlar, entre d´altres temes, de l´Iran.