L'autor de l'assassinat d'una dona a Zamora seria un menor de 16 anys

El Jutjat de Menors de Zamora ha acordat l'ingrés al Centre d'Internament Zambrana, a Valladolid, del presumpte autor de l'assassinat de la jove de Castrogonzalo Leticia Rosino, que seria un jove de 16 anys. El noi va ser posat a disposició de la Fiscalia de Menors en qualitat de detingut, per ser el ministeri fiscal l'òrgan competent per a la instrucció dels procediments per fets delictius presumptament comesos per menors d'entre 14 i 18 anys. El menor detingut va prestar declaració, i un cop realitzada, el fiscal va sol·licitar la mesura cautelar d'internament en règim tancat al centre d'internament d'aquesta comunitat autònoma en aparèixer indicis de la comissió per part del mateix d'un delicte d'assassinat.

Les últimes dades de la investigació apunten ara al fill del pastor detingut inicialment. Aquest assassinat segueix generant repulsa i condemna i va portar prop de 300 persones a concentrar-se a Zamora per recordar la víctima i per demanar el cessament de la violència de gènere. L'associació feminista Nosotras Zamora va convocar aquesta concentració, portant pancartes en què es podia llegir «El masclisme és terrorisme», «Només si és sí», «Cura violador, no vagis sol» o «Totes som Lety». Després del minut de silenci es van sentir lemes com «En toquen una, ens toquen totes».