Absolen els bombers espanyols jutjats a Grècia per tràfic de persones

La justícia grega va dictar llibertat sense càrrecs per als tres bombers espanyols Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez i Julio Latorre, que estaven acusats d'un presumpte delicte de tràfic de persones, penat amb deu anys de presó. Els bombers van ser detinguts el 2016 per la Guàrdia Costanera frega quan exercien tasques de rescat de refugiats com a voluntaris de l'ONG Proem-AID.

Els tres funcionaris es van desplaçar a l'illa grega dissabte per afrontar el judici previst per a avui, i el seu «optimisme» els va portar a adquirir també el bitllet per tornar a Espanya el 10 de maig. «Esperem que tot surti bé i poder tornar a Espanya amb un somriure i celebrant que, al final, s' imposa la raó i se'ns declara innocents», van assegurar abans del judici.

Els bombers van tenir el suport del cònsol espanyol a Atenes i una representació del Parlament andalús, encapçalada per la consellera de Justícia i Interior, Rosa Aguilar, així com responsables de l'Ajuntament de Sevilla. Els funcionaris van explicar a la sortida del judici a Lesbos que aquesta sentència és un «reconeixement» al rescat de refugiats al mar. «És clar que salvar vides no és un delicte, ho ha dit ara mateix una jutgessa, això té moltes més implicacions a més de la nostra llibertat, és un aval per dir que quan es salven vides no és un delicte», va destacar Manuel Blanco.

A més, va assegurar que no els «falten forces» per «seguir» endavant perquè «segueix passant el mateix al Mediterrani». «Es segueixen perdent vides i la millor cara d'Europa l'hem representat voluntaris de diferents països independentment que vesteixin de taronja, blau o vermell», va postil·lar. Aquest bomber sevillà va assegurar que té la sensació que li han tret de sobre «una llosa de 2.000 quilos» i va afegir que aquesta «explosió d'alegria» en escoltar l'absolució no hagués estat possible sense «el suport i la col·laboració d'institucions , polítics, del cònsol i de la família».