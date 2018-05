El Congrés es planteja per primera vegada la despenalització de l'eutanàsia

El Congrés es planteja per primera vegada la despenalització de l'eutanŕsia

El Ple del Congrés dels Diputats ha donat avui el primer pas per iniciar la despenalització de l'eutanàsia, gràcies al suport expressat per la major part dels grups a la proposició de llei del Parlament de Catalunya que demana la reforma del Codi Penal en aquest sentit.

Tots els grups, excepte el PP i UPN, que s'han mostrat en contra, i Ciutadans, que s'abstindrà segons han confirmat a Efe fonts del partit, han avançat la seva posició favorable a aquesta iniciativa, la qual, això no obstant, serà votada pel ple de la cambra Baixa dijous que ve.

La proposta aprovada pel Parlament de Catalunya, que s'ha debatut avui al Congrés, sol·licita la reforma de l'article 143.4 del Codi Penal per despenalitzar l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi, així com exonerar de responsabilitat penal a qui ajudi a morir una persona amb una malaltia terminal o incurable que li provoca sofriment físic o psíquic greu.

Actualment, el Codi Penal contempla penes de presó d'entre 4 i 8 anys per a "qui indueixi al suïcidi d'un altre" i a penes d'entre 2 i 5 per a qui cooperi amb "actes necessaris al suïcidi d'una persona". També estableix que serà castigat amb la pena de presó de 6 a 10 anys, si la cooperació arribés fins al punt de causar la mort.

Malgrat haver mostrat el seu suport a la iniciativa, la diputada del PSOE Lídia Guinar ha incidit en la importància que aquesta vagi acompanyada d'una regulació de l'eutanàsia com la recollida en la proposició de llei que els socialistes van presentar la setmana passada.

En aquest sentit, ha confiat en el fet que la proposta del PSOE serà la llei reguladora de l'eutanàsia a Espanya, perquè és el "més convenient i adequat".

El debat, en el qual diversos diputats han recordat la figura del doctor Luis Montes, recentment mort i qui va lluitar per elegir lliurement i legalment el moment i els mitjans per morir, ha començat amb la defensa de la proposta per part de tres diputades del parlament català.

Alba Vergès i Bosch (ERC) ha destacat que hi ha hagut un canvi en la perspectiva social de l'eutanàsia, ja que compta amb el suport majoritari de la societat, i que "avui la por de patir de forma insuportable pesa més que el tabú de la por de la mort".

De la seva banda, Marta Rivas Frias (En Comú Podem) ha subratllat que despenalitzar i regular l'eutanàsia i el suïcidi assistit "no li restarà drets a ningú" que vulgui morir quan la naturalesa ho marqui i no hi hagi una alternativa mèdica.

La diputada del PSC Assumpta Escarp ha recordat que des de 1994 el Congrés ha debatut fins a en 16 ocasions la regulació de l'eutanàsia i el parlament català, tres, i ha defensat "dignificar" el procés de la mort.

A través de Pilar Cortés, el PP ha reiterat el seu rebuig a la despenalització de l'eutanàsia, perquè, entre d'altres coses, no està recollida en la Constitució, no pertany a la medicina i va en contra del ser metge.

"El pacient no vol morir, ningú es vol morir. El que vol el pacient és viure sense sofriment i dolor", ha argumentat.

Tampoc no ha secundat la proposta Ciutadans, que s'abstindrà dijous que ve i que en boca del seu diputat Francisco Igea ha advocat per una llei de drets i garanties de la dignitat de la persona davant el procés final de la seva vida, com la que es troba en fase de ponència al Congrés a iniciativa del seu partit.

A més, ha assegurat que aquesta iniciativa només protegeix els que practiquen l'eutanàsia, però s'oblida dels pacients que pateixen, i ha insistit que aquesta reforma proposada necessita un marc regulador.

Marta Sibina, d'Units-Podem, ha demanat a Ciutadans que no es posi de perfil davant aquest assumpte i ha abundat en el fet que ara toca al Congrés "estar a l'altura" i "posar punt final a una anomalia democràtica" com és la penalització de l'eutanàsia.

El diputat del PNB Joseba Aguirretxea ha considerat que ha de donar-se el pas de la despenalització del suïcidi assistit amb "moltíssima serietat i cautela", ja que no es pot castigar als quals ajuden a morir a una persona que així ho desitja, "perquè no pot viure", a l'hora que ha apostat per legislar l'eutanàsia.

Des d'ERC, Ester Capella ha defensat que l'Estat ha de garantir la vida, però no pot imposar viure en totes les circumstàncies.

Tant el PDeCAT com Compromís recolzaran la iniciativa, mentre que UPN votarà en contra.